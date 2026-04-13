Négociation Edison International - EIX CFD
À propos de Edison International
Edison International est la société holding de Southern California Edison Company (SCE) et d'Edison Energy Group, Inc (Edison Energy Group). La Société, par l'intermédiaire de ses filiales, produit et distribue de l'électricité, ainsi que des services et des technologies énergétiques, y compris des énergies renouvelables. SCE est un service public dont l'activité principale consiste à fournir et à livrer de l'électricité dans une zone d'environ 50 000 milles carrés du sud de la Californie. SCE sert environ 15 millions de clients dans le sud, le centre et la côte de la Californie. Edison Energy Group est une filiale indirecte en propriété exclusive d'Edison International et une société holding d'Edison Energy, LLC (Edison Energy) qui est engagée dans une activité concurrentielle consistant à fournir des solutions énergétiques basées sur les données aux clients commerciaux, institutionnels et industriels.
- IndustrieUtilities - Electric
- Adresse2244 Walnut Grove Ave, ROSEMEAD, CA, United States (USA)
- Employés13003
- CEOPedro Pizarro