Négociation Ecolab Inc. - ECL CFD

À propos de Ecolab Inc.

Ecolab Inc. fournit des technologies et des services relatifs à l'eau, à l'hygiène et à l'énergie. Ses programmes et produits de nettoyage et d’assainissement, les services d’élimination des parasites et les services d’entretien et de réparation des équipements aident les clients des secteurs de la restauration, de la transformation des aliments et des boissons, de l’hôtellerie, des soins de santé, du gouvernement et de l’éducation, de la gestion des textiles et du commerce dans plus de 170 pays. Ses secteurs comprennent les secteurs suivants : Industriel Mondial, Institutionnel Mondial, le secteur Énergétique Mondial, Autres et corporatif. Son secteur Industriel Mondial comprend les unités d’exploitation de l’eau, des aliments et boissons, du papier et des textiles. Son secteur Institutionnel Mondial comprend les unités d’exploitation Institutionnel, Spécialité et Santé. Le secteur Energétique Mondial fournit des solutions sur site qui se basent sur la technologie aux industries mondiales du forage, de la production de pétrole et de gaz, du raffinage et de la pétrochimie. Le secteur Autres de la Société comprend les unités d’exploitation des pesticides.