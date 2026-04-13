Négociation EasyJet PLC - EZJgb CFD
À propos de easyJet plc
Easyjet PLC est une société basée au Royaume-Uni qui exploite une compagnie aérienne européenne point à point à bas prix. La société exploite environ 331 avions dans 34 pays et environ 159 aéroports. Elle Fonctionne à travers son segment de réseau de routes. Sa flotte comprend des A319, A320 180 places, A320 186 places, A320 neo et A321 neo. Elle opère en Norvège, Estonie, Danemark, Royaume-Uni, Irlande, France, Allemagne, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Ukraine, République tchèque, Slovaquie, Serbie, Grèce, Italie, Espagne, Portugal, Maroc, Malte, Tunisie, Monténégro, Athènes, Budapest, Moldavie, Kosovo, Chypre, Israël, Egypte, Irak, Syrie et Islande.
- IndustrieAirlines
- AdresseHangar 89, London Luton Airport, LUTON, United Kingdom (GBR)
- Employés12389
- CEOJohan Lundgren