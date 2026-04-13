Négociation EastGroup Properties Inc - EGP CFD
À propos de EastGroup Properties, Inc.
Eastgroup Properties, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT). La société se concentre sur le développement, l'acquisition et l'exploitation de propriétés industrielles sur les marchés de la Sunbelt aux États-Unis, principalement dans les États de Floride, du Texas, de l'Arizona, de la Californie et de la Caroline du Nord. Elle possède environ 406 propriétés industrielles et un immeuble de bureaux dans 11 États. Le portefeuille de la société comprend des projets de développement et des propriétés à valeur ajoutée en cours de location et de construction, dont environ 46,6 millions de pieds carrés comprenant 369 bâtiments de distribution commerciale d'une superficie de 41,9 millions de pieds carrés, 13 bâtiments de distribution en vrac d'une superficie d'environ 3,5 millions de pieds carrés et 24 bâtiments de services commerciaux d'une superficie d'environ 1,2 million de pieds carrés. Elle détient ses propriétés en tant qu'investissements à long terme mais peut décider de vendre certaines propriétés qui ne répondent plus à ses critères d'investissement.