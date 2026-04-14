Négociation East Japan Railway Company - 9020 CFD
À propos de East Japan Railway Company
East Japan Railway Company est une société basée au Japon principalement active dans le secteur ferroviaire. La Société exerce ses activités dans trois segments d'activité. Le segment Transportation est engagé dans les activités ferroviaires, les voyages, les activités de nettoyage et d'entretien, les activités d'exploitation des gares, les activités d'entretien des équipements, ainsi que les activités de fabrication et d'entretien de véhicules ferroviaires. Le segment Distribution and Services est engagé dans les activités de vente au détail et de restauration, de vente en gros, de transport par camion, d'agence de publicité et d'autres activités de services vie. Le segment Real Estate and Hotel est engagé dans les activités d'exploitation de centres commerciaux, de prêts d'immeubles de bureaux, d'hôtellerie et d'autres activités de services vie. La Société est également active dans le domaine des cartes de crédit et du traitement de l'information.
- IndustrieRails / Roads - Passengers
- Adresse2-2-2, Yoyogi, SHIBUYA-KU, TKY, Japan (JPN)
- Employés71973
- CEOTetsuro Tomita