Négociation Eagle Materials - EXP CFD
À propos de Eagle Materials
Eagle Materials Inc. est un fournisseur de matériaux de construction lourds et de matériaux de construction légers aux États-Unis. L'activité de la société est organisée en deux secteurs au sein desquels on trouve quatre segments d'activité. Le secteur des matériaux lourds comprend les segments du ciment, du béton et des agrégats. Le secteur des matériaux légers comprend les segments des plaques de plâtre et du carton recyclé. Les principaux produits de la société sont des produits de base essentiels à la construction commerciale et résidentielle, aux projets de construction publique et aux projets de construction, d'expansion et de réparation des routes et autoroutes. Elle exploite environ huit cimenteries modernes, une installation de broyage de laitier et 29 terminaux de distribution de ciment. Elle exploite environ 26 centrales à béton prêt à l'emploi et trois usines de traitement des agrégats sur les marchés. La société exploite environ cinq usines de plaques de plâtre et une usine de carton recyclé.