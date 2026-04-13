Négociation Dxc Technology - DXC CFD
À propos de DXC Technology Co
DXC Technology Company fournit des services et des solutions de technologie de l'information numérique (IT). La Société fournit une gamme de services, y compris l'analyse, les applications, les processus métier, le cloud et la charge de travail, le conseil, les applications d'entreprise et cloud, la sécurité, le lieu de travail et la mobilité. La Société propose un portefeuille de services d'analyse, pour fournir des informations et accélérer la transformation numérique des utilisateurs. Ses services et solutions d'analyse incluent Data Discovery Experience, Data Workload Optimization et Managed Business Intelligence Services. La Société répond aux besoins en solutions analytiques pour gérer l'entreprise, y compris les services d'analyse des clients, les analyses de garantie, les analyses de maintenance prédictive, les analyses d'intelligence sociale, les analyses de santé, les analyses d'assurance, le pipeline de données et les opérations, les analyses bancaires, les analyses des compagnies aériennes et les analyses opérationnelles. La Société propose également des produits et services de commerce électronique, de finance et d'administration.
- IndustrieIT Services & Consulting (NEC)
- Adresse20408 Bashan Drive, Suite 231, ASHBURN, VA, United States (USA)
- Employés134000
- CEOMichael Salvino