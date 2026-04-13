Négociation Duke Energy Corporation - DUK CFD
À propos de Duke Energy Corp
Duke Energy Corporation est une société d'énergie. Les secteurs d'activité de la Société comprennent les services publics et l'infrastructure d'électricité, les services publics et l'infrastructure de gaz et les énergies renouvelables commerciales. Le secteur Services publics d'électricité et infrastructure comprend principalement les services publics d'électricité réglementés de la Société dans les Carolines, la Floride et le Midwest. Le secteur Services publics d'électricité et infrastructure fournit un service d'électricité au détail par le biais de la production, du transport, de la distribution et de la vente d'électricité. Le secteur Services publics de gaz et infrastructure comprend Piedmont, ses sociétés de distribution locale de gaz naturel dans l'Ohio et le Kentucky, et les investissements de la Société dans le stockage de gaz naturel, le pipeline intermédiaire et le gaz naturel renouvelable. Le secteur des énergies renouvelables commerciales est principalement composé d'actifs de production éolienne et solaire à l'échelle des services publics non réglementés situés aux États-Unis. Ce portefeuille de segments comprend des activités d'énergie renouvelable et de stockage d'énergie non réglementées.
- IndustrieUtilities - Electric
- Adresse526 South Church Street, Dec45a, CHARLOTTE, NC, United States (USA)
- Employés27605
- CEOLynn Good