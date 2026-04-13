Négociation Dropbox - DBX CFD
À propos de Dropbox Inc
Dropbox Inc., est une société en ligne qui fournit des services de stockage et de partage de fichiers en ligne. La Société fournit une plate-forme de collaboration Dropbox, qui permet aux utilisateurs de créer, d'accéder, d'organiser, de partager, de collaborer et de sécuriser le contenu. Son papier Dropbox permet aux utilisateurs de co-créer du contenu, d'étiqueter les autres, d'attribuer des tâches avec des dates d'échéance, d'intégrer et de commenter des fichiers, des tableaux, des listes de contrôle et des extraits de code en temps réel. Son Dropbox Smart Sync permet aux utilisateurs d'accéder à leur contenu sur leurs ordinateurs sans occuper d'espace de stockage sur leurs disques durs locaux. Son Dropbox Showcase permet aux utilisateurs de présenter leur travail aux clients et partenaires commerciaux via une page Web.
- IndustrieApplication Software
- Adresse1800 Owens St Ste 200, SAN FRANCISCO, CA, United States (USA)
- Employés2667
- CEOAndrew Houston