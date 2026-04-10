Négociation Drax Group PLC - DRX CFD
À propos de Drax Group Plc
Drax Group Plc est engagé dans la production d'électricité; L'approvisionnement en électricité des clients commerciaux et la fabrication de granulés de bois comprimés durables destinés à la production d'électricité. Les segments de la société comprennent Generation, qui est engagé dans la production d'électricité à la centrale électrique de Drax; Biomass Supply, qui se consacre à la production de granulés de bois comprimés durables dans ses installations de traitement aux États-Unis, et Retail, qui se charge de fournir du pouvoir aux clients commerciaux et des granulés de bois au marché de la chaleur domestique. Ses unités commerciales comprennent Drax Power, Haven Power, Drax Biomass et Billington Bioenergy. Drax Biomass fournit des granulés de bois comprimés. Haven Power fournit de l'électricité aux entreprises. Billington Bioenergy fournit des granulés de bois comprimés durables pour fournir aux entreprises et aux ménages une chaleur renouvelable. La centrale électrique de Drax est située près de Selby, North Yorkshire, se connectant à la grille nationale de distribution d'électricité.
- IndustrieUtilities - Electric
- AdresseDrax Power Station, SELBY, United Kingdom (GBR)
- Employés3122
- CEOWill Gardiner