Négociation Dowa Holdings Co., Ltd. - 5714 CFD
À propos de Dowa Holdings Co., Ltd.
DOWA HOLDINGS CO., LTD. est une société basée au Japon qui exerce principalement des activités de fonderie, de traitement des métaux et autres. La société compte cinq secteurs d'activité. Le segment Environnement et Recyclage est engagé dans la gestion des déchets, l'assainissement des sols, le recyclage des ressources et la logistique. Le segment Fusion est engagé dans la fabrication et la vente de cuivre, zinc, or, argent et autres métaux. Le segment des matériaux électroniques est engagé dans la fabrication et la vente de matériaux conducteurs d'électricité pour les composants électroniques et autres. Le secteur de la transformation des métaux est engagé dans la fabrication et la vente de produits métalliques transformés et de cartes de circuits imprimés. Le segment Traitement thermique est engagé dans le traitement thermique et le traitement de surface des matériaux métalliques, ainsi que dans la fabrication, la vente et l'entretien d'installations de traitement thermique et d'installations auxiliaires. La société est également engagée dans des activités de location de biens immobiliers, de construction d'usines et autres.