Négociation Dow Inc. - DOW CFD
À propos de Dow Inc
Dow Inc. est une société holding pour The Dow Chemical Company et ses filiales (TDCC). La Société exerce ses activités mondiales par l'intermédiaire de six activités mondiales, qui sont organisées en trois segments : Emballages et plastiques spéciaux, intermédiaires et infrastructures industriels, et matériaux et revêtements de performance. Le segment Emballages et plastiques spéciaux se compose de deux activités mondiales intégrées, telles que Hydrocarbures et énergie et Emballages et plastiques spéciaux. Le segment Industrial Intermediates & Infrastructure se compose de deux activités mondiales centrées sur le client, telles que Industrial Solutions et Polyurethanes & Construction Chemicals, qui développent des produits chimiques intermédiaires essentiels aux processus de fabrication, ainsi que des matériaux et des formulations personnalisés en aval qui utilisent des technologies de développement avancées. Le segment Performance Materials & Coatings se compose de deux activités mondiales, telles que Coatings & Performance Monomers et Consumer Solutions.
- IndustriePlastics
- Adresse2211 H H Dow Way, MIDLAND, MI, United States (USA)
- Employés35700
- CEOJames Fitterling