Négociation Domino’s Pizza Inc - US - DPZ CFD
À propos de Domino's Pizza, Inc.
Domino's Pizza, Inc. est une entreprise de restauration rapide. La Société opère à travers trois segments : Magasins américains, chaîne d'approvisionnement et franchise internationale. Le secteur des magasins aux États-Unis comprend les activités de tous les magasins franchisés et appartenant à la société à travers les États-Unis. Son segment de magasins aux États-Unis comprend plus de 6 185 magasins franchisés et exploite également un réseau d'environ 375 magasins appartenant à la société américaine. Le segment de la chaîne d'approvisionnement comprend principalement la distribution de nourriture, d'équipement et de fournitures aux magasins à partir des opérations du centre de la chaîne d'approvisionnement de la société aux États-Unis et au Canada. Le secteur Franchise internationale comprend principalement les activités liées aux activités de franchisage de la Société sur les marchés étrangers. Elle exploite deux modèles de service distincts dans ses magasins, qui comprennent la livraison et le transport. La Société exploite des pizzerias dans environ 18 800 emplacements dans plus de 90 marchés.
- IndustrieRestaurants
- Adresse30 Frank Lloyd Wright Dr, ANN ARBOR, MI, United States (USA)
- Employés13500
- CEORussell Weiner