Négociation Domino's Pizza Group PLC - DOM CFD
À propos de Domino's Pizza Group PLC.
DOMINO'S PIZZA GROUP PLC est une société de livraison de pizza basée au Royaume-Uni. La Société détient une franchise de propriétaire, d'exploitant de la marque Domino au Royaume-Uni, en Irlande, en Suisse, au Liechtenstein et au Luxembourg. Les segments de la Société se trouvent au Royaume-Uni, en Irlande et en Suisse, puis elle fait des investissements internationaux. Elle exploite environ 1000 magasins sur l'ensemble de ses marchés. Elle possède environ 950 magasins au Royaume-Uni, environ 40 magasins en République d'Irlande et plus de 10 magasins en Suisse. La Société à environ 90 franchises. Son usine principale est située à West Ashland, Milton Keynes et elle dispose d'une usine secondaire dans le nord-ouest, Penrith. Elle a également une base satellite à Livingston et à Bristol.
- IndustrieRestaurants
- Adresse1 Thornbury, MILTON KEYNES, United Kingdom (GBR)
- Employés1906
- CEODominic Paul