Négociation Diversified Healthcare Trust - DHC CFD

À propos de Diversified Healthcare Trust

Diversified Healthcare Trust, anciennement Senior Housing Properties Trust, est une société d'investissement immobilier (REIT) spécialisée dans les soins de santé. La société se concentre sur les soins de santé et les sciences de la vie situés dans l'ensemble des États-Unis. Ses secteurs d'activité sont les suivants : les résidences pour personnes âgées triple nettes qui offrent des soins résidentiels à court et à long terme et d'autres services aux résidents ; les résidences pour personnes âgées gérées qui offrent des soins résidentiels à court et à long terme et d'autres services aux résidents ; les propriétés louées à des fournisseurs de soins médicaux, à des entreprises liées à la médecine, à des cliniques et à des laboratoires de biotechnologie, et toutes les autres propriétés, y compris certaines propriétés offrant des services de bien-être, de conditionnement physique et de spa aux membres. Les biens immobiliers du secteur des résidences pour personnes âgées à réseau triple comprennent des résidences indépendantes, des résidences assistées et des établissements de soins infirmiers spécialisés loués. Les propriétés du secteur des résidences pour personnes âgées gérées comprennent des résidences indépendantes et des résidences assistées gérées.