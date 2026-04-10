Négociation Diversified Energy Company PLC - DEC CFD
À propos de Diversified Energy Company PLC
Diversified Energy Company PLC, anciennement Diversified Gas & Oil PLC, est une société énergétique indépendante. La Société est engagée dans la production, la commercialisation et le transport de gaz naturel avec des actifs terrestres en amont et intermédiaires. La Société possède et exploite des puits de gaz naturel et de pétrole dans le bassin des Appalaches aux États-Unis. La base d'actifs de la Société comprend environ 67 000 puits de production de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole conventionnels et non conventionnels. Son portefeuille comprend environ 17 000 milles de conduites de collecte de gaz naturel et un réseau de stations de compression et d'installations de traitement. Les opérations sur le terrain de la société sont situées dans les États du Tennessee, du Kentucky, de la Virginie, de la Virginie-Occidentale, de l'Ohio et de la Pennsylvanie.
- IndustrieOil & Gas Exploration and Production (NEC)
- Adresse1800 Corporate Drive, BIRMINGHAM, AL, United States (USA)
- Employés1426
- CEORobert Russell Hutson