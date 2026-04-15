Négociation Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares - TZA CFD
À Propos de Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
Le placement vise à obtenir des résultats d'investissement quotidiens, avant frais et dépenses, correspondant à 300 % de l'inverse (ou du contraire) de la performance quotidienne de l'indice Russell 2000®. Ce FNB offre un effet de levier de 3x par rapport à l'indice Russell 2000, ce qui en fait un outil puissant pour les investisseurs ayant des perspectives baissières à court terme pour les actions de petite capitalisation.