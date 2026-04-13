Négociation Direxion Daily Energy Bull 2X Shares - ERX CFD
À Propos de Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
Le fonds cherche à obtenir des résultats d'investissement quotidiens, avant frais et dépenses, correspondant à 200 % de la performance quotidienne de l'indice Energy Select Sector. Le fonds investit au moins 80 % de son actif net dans des instruments financiers, tels que des accords de swap, des titres de l'indice et des FNB qui suivent l'indice et d'autres instruments financiers qui fournissent une exposition quotidienne à effet de levier à l'indice ou aux FNB qui suivent l'indice. L'indice est fourni par S&P ; Dow Jones Indices et comprend des sociétés nationales du secteur de l'énergie qui inclut les industries suivantes : pétrole, gaz et combustibles consommables ; et équipements et services énergétiques. Ce FNB offre un effet de levier long quotidien de 2x par rapport à l'indice Energy Select Sector.