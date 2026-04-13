Négociation Digital Realty Trust - DLR CFD
À propos de Digital Realty Trust
Digital Realty Trust, Inc. est une société d'investissement immobilier, dont l'activité consiste à posséder, acquérir, développer et exploiter des centres de données. La société fournit des solutions de centres de données, de colocation et d'interconnexion à des clients issus de différents secteurs verticaux, allant des services de cloud computing et de technologies de l'information, des communications et des réseaux sociaux aux services financiers, à la fabrication, à l'énergie, aux soins de santé et aux produits de consommation. Le portefeuille de la société se compose de centres de données situés aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine, en Asie, en Australie et au Canada. PlatformDIGITAL de la société est une plateforme de centre de données mondiale pour la mise à l'échelle des activités numériques qui permet aux clients de déployer leur infrastructure critique avec un fournisseur de centre de données mondial. PlatformDIGITAL combine également sa présence mondiale avec la solution Pervasive Data Center Architecture (PDx) pour les activités numériques et la gestion des données.