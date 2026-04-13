Négociation Dicks Sporting - DKS CFD
À propos de Dicks Sporting
DICK'S Sporting Goods, Inc. est un détaillant omni-canal d'articles de sport. La société propose un assortiment d'équipements, de vêtements, de chaussures et d'accessoires de sport par l'intermédiaire d'équipiers spécialisés, de services en magasin et de shop-in-shops spécialisés. L'entreprise possède et exploite environ 850 magasins DICK'S Sporting Goods Golf Galaxy, Field & Stream, Public Lands et Going Going Gone ! et propose ses produits en ligne et via des applications mobiles. La société possède et exploite également DICK'S House of Sport et Golf Galaxy Performance Center, ainsi que GameChanger, une application mobile de sport pour les jeunes permettant la diffusion de vidéos, le pointage, la programmation et les communications. Elle propose ses produits par le biais d'une plateforme de commerce électronique intégrée à son réseau de magasins et offre aux athlètes la commodité et l'expertise d'un magasin ouvert 24 heures sur 24.