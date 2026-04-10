Négociation Deutsche Telekom AG - DTEd CFD
À propos de Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG est une société basée en Allemagne qui fournit des services de technologie de l'information (TI) et de télécommunications. Les segments opérationnels de la société comprennent l'Allemagne, qui comprend les activités de réseau fixe et mobile en Allemagne; États-Unis, qui se compose d'activités mobiles sur le marché américain; L'Europe, constituée d'opérations sur réseau fixe et mobile des entreprises nationales dans divers pays européens, tels que la Grèce, la Roumanie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Croatie, la Slovaquie, l'Autriche, l'Albanie, la Macédoine et le Monténégro; les Solutions systèmes, qui exploite des systèmes de technologies de l'information et de la communication (TIC) pour les sociétés multinationales et les institutions du secteur public; Développement du groupe, comprenant les entités T-Mobile Netherlands et Deutsche Funkturm (DFMG) et sa participation au capital de Stroeer SE & Co. KGaA, et du siège du groupe et des services de groupe, qui comprend les opérations du siège du service et de diverses autres filiales de la société .
- IndustrieIntegrated Telecommunications Services (NEC)
- AdresseFriedrich-Ebert-Allee 140, BONN, Germany (DEU)
- Employés216528
- CEOUlrich Lehner