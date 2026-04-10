Négociation Deutsche Euroshop AG - DEQ CFD
À propos de Deutsche EuroShop AG
Deutsche Euroshop AG est une société allemande qui investit dans des centres de vente au détail et des centres commerciaux dans les villes. Il se concentre sur les centres de vente au détail en Allemagne, comme Wildau, Norderstedt, Dessau, Dresde, Hambourg, Hameln, Magdeburg, Wolfsburg et Wuppertal, mais possède également des centres de vente au détail à Gdansk, en Pologne, à Klagenfurt, en Autriche et à Pecs en Hongrie.
- IndustrieReal Estate Development / Operations
- AdresseHeegbarg 36, HAMBURG, Germany (DEU)
- Employés5
- CEOReiner Strecker