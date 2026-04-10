Négociation Deutsche Bank AG - DBK CFD
À propos de Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG est une banque d'investissement et une société de services financiers basée en Allemagne. La Société propose une gamme de produits et services d'investissement, financiers et connexes aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Ses activités commerciales sont divisées en trois segments: Corporate & Investment Bank (CIB), qui propose des produits et services bancaires d'investissement et de transaction pour les entreprises et les institutionnels; Private & Commercial Bank (PCB), qui offre aux clients privés, aux entreprises et à la gestion de patrimoine une large gamme de produits allant des services bancaires standard aux conseils d'investissement et de financement individuels; et la gestion d'actifs (AM), dont les capacités d'investissement couvrent à la fois des stratégies actives et passives et un éventail de classes d'actifs, notamment des actions, des titres à revenu fixe, de l'immobilier et des investissements durables.
- IndustrieBanks
- AdresseTaunusanlage 12, Frankfurt Am Main, Germany (DEU)
- Employés82969
- CEOChristian Sewing