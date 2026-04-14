Négociation DENSO Corporation - 6902 CFD
À propos de DENSO Corporation
DENSO Corporation est un fournisseur de composants automobiles. La division des systèmes de transmission fabrique et vend des capteurs d'échappement, des bobines d'allumage et autres. Les systèmes d'électrification fabriquent et vendent des démarreurs, des alternateurs, des batteries lithium-ion, des directions assistées électriques à deux systèmes intégrés électromécaniques et autres. L'activité des systèmes électroniques fabrique et vend des ordinateurs de contrôle du moteur, des ordinateurs de contrôle de la carrosserie, des ordinateurs de contrôle de la transmission et autres. L'activité systèmes thermiques fabrique et vend des systèmes de climatisation automobile, des climatiseurs de sièges, des modules de refroidissement du moteur et autres. L'activité des systèmes de mobilité fabrique et vend des systèmes d'information de cockpit, des compteurs combinés, des affichages tête haute et autres. L'activité d'équipement industriel fabrique et vend divers robots, des contrôleurs programmables et autres. L'activité d'équipement de vie fabrique et vend des chauffe-eau, des climatiseurs résidentiels et autres.