Négociation Denison Mines Corp Ordinary Sha - DNN CFD
À propos de Denison Mines Corp
DENISON MINES CORP. est une société d'exploration et de développement d'uranium. La Société se consacre à l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés uranifères, l'extraction, la transformation et la vente d'uranium. La Société exerce ses activités dans trois secteurs : le secteur de l'exploitation minière, le secteur des services environnementaux et le secteur des entreprises et autre secteur. Le secteur de l'exploitation minière comprend les activités d'exploration, d'évaluation et de développement, d'exploitation minière, de broyage et la vente de concentrés de minéraux. Le secteur des services environnementaux comprend les opérations du marché des services environnementaux, Denison Environmental Services (DES). Le secteur des entreprises et autre secteur comprend ses dispositions de gestion et de services administratifs généraux envers Uranium Participation Corporation (UPC). La Société détient des intérêts dans l'exploration et l'évaluation des projets situés au Canada. Ses intérêts sur les propriétés minérales au Canada comprennent Wheeler River; Bachman Lake; Bell Lake; Lac Crawford; Torwalt Lake et Wolly.
- IndustrieUranium Mining
- Adresse1100 - 40 University Avenue, TORONTO, ON, Canada (CAN)
- Employés66
- CEODavid Cates