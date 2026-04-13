Négociation Del Monte Pac - D03sg CFD

À propos de Del Monte Pac

Del Monte Pacific Limited est une société holding d'investissement basée à Singapour. La société, ainsi que ses filiales, est une entreprise de produits alimentaires et de boissons. Ses segments comprennent les fruits et légumes emballés, qui incluent la vente de produits transformés à base de fruits et légumes sous les marques Del Monte et S&W, ainsi que les étiquettes d'acheteurs ; les boissons, qui incluent la vente de jus d'ananas en boîte, de boissons au jus dans différents parfums en boîte, en emballage tétra et polyéthylène téréphtalate (PET), et de jus d'ananas concentré ; Les produits culinaires, qui comprennent la vente de produits à base de tomates emballés, tels que le ketchup, la sauce tomate, la sauce pour pâtes, la sauce pour recettes, la sauce pour pizza, les pâtes, le bouillon et les condiments sous quatre marques, à savoir Del Monte, S&W, College Inn et Contadin, et les fruits frais et autres, qui comprennent la vente d'ananas frais de marque S&W en Asie-Pacifique et d'ananas frais de marque d'acheteur ou sans marque en Asie, ainsi que la vente de bétail aux Philippines. La société exerce ses activités dans les Amériques, en Asie-Pacifique et en Europe.