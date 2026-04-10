Négociation DCC PLC - DCC CFD
À propos de DCC plc
DCC PUBLIC LIMITED COMPANY est société de services de soutien aux affaires, de distribution, de marketing et de ventes internationales. La société possède quatre segments commerciaux : DCC Energy, DCC Technology, DCC Healthcare et DCC Environmental. Le secteur DCC Energy de la société exploite à travers trois entreprises : gaz de pétrole liquide (GPL), pétrole et détail et carte de carburant. Son secteur DCC Energy est engagé dans la distribution de pétrole en Grande-Bretagne, Suède, Autriche, Danemark et Irlande. Le secteur DCC Technology est engagé dans la vente, le marketing et la distribution offrant une gamme de produits de technologies au consommateur et aux entreprises et services aux clients au détail et revendeurs en Europe. Son secteur DCC Healthcare fournit aux entreprises de soins de santé, la fourniture de produits et de services aux fournisseurs de soins de santé, et les propriétaires de la santé et de marques de beauté. Son segment de DCC Environmental fournit des services de recyclage, gestion des déchets et de récupération des ressources à l'industrie, au commercial, à la construction et au secteur public.
- IndustrieOil / Gas Refining / Marketing
- AdresseDCC House, Leopardstown Road, Foxrock, DUBLIN, Ireland (IRL)
- Employés13700
- CEODonal Murphy