Négociation DBV Technologies SA - DBV CFD
À propos de DBV Technologies SA
DBV TECHNOLOGIES S.A. est une société biopharmaceutique clinique basée en France qui est axée sur l'évolution du domaine de l'immunothérapie et qui a développé une plateforme technologique appelée Vaskin. L'approche thérapeutique de la Société repose sur l'immunothérapie épicutanée ou EPIC, sa méthode exclusive de transport des composés biologiquement actifs dans le système immunitaire par la peau intacte, à l'aide de Viaskin. Elle applique sa technologie au traitement des patients, ce qui inclut les nourrissons et les enfants souffrant d'allergies alimentaires graves, pour lesquels la sécurité est primordiale, car l'introduction de l'allergène en cause dans leur circulation sanguine peut provoquer des réactions allergiques graves ou potentiellement mortelles, comme le choc anaphylactique. Le portefeuille de produits anti-allergies de la Société inclut : Viaskin Peanut, Viaskin Milk and Viaskin Egg. La Société exploite une filiale DBV Technologies Inc. aux États-Unis.
- IndustrieProprietary & Advanced Pharmaceuticals
- Adresse177-181 avenue Pierre Brossolette, MONTROUGE, France (FRA)
- Employés226
- CEODaniel Tasse