Négociation DBS - D05sg CFD
À propos de DBS
DBS Group Holdings Ltd est une société holding d'investissement. La société opère par le biais de sa filiale, DBS Bank Ltd (la Banque), qui est engagée dans une gamme de services bancaires et financiers commerciaux, principalement en Asie. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : services bancaires aux consommateurs/gestion de patrimoine, services bancaires institutionnels, marchés de trésorerie et autres. Le secteur Banque de détail/gestion de patrimoine offre aux particuliers une gamme de services bancaires et financiers connexes. Ses produits et services comprennent des comptes courants et d'épargne, des dépôts fixes, des prêts et des financements immobiliers, des cartes, des paiements, des produits d'investissement et d'assurance. Son segment Banque institutionnelle fournit des services et des produits financiers à des clients institutionnels, notamment des institutions financières bancaires et non bancaires, des sociétés liées à l'État, des grandes entreprises et des petites et moyennes entreprises. Son segment Treasury Markets comprend la structuration, la tenue de marché et la négociation d'une gamme de produits de trésorerie.