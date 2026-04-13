Négociation Davita - DVA CFD
À propos de Davita
DaVita Inc. est un prestataire de soins de santé. La société fournit des services de soins rénaux aux États-Unis. Les activités de la société sont constituées de son activité de dialyse et de services de laboratoire connexes aux États-Unis (activité de dialyse aux États-Unis), de ses services auxiliaires et initiatives stratégiques aux États-Unis, de ses activités internationales (services auxiliaires) et du soutien administratif de l'entreprise. L'activité de dialyse aux États-Unis traite les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique et d'insuffisance rénale terminale (ESKD). La société fournit des services de dialyse, des services administratifs et des services de laboratoire connexes. Ses services comprennent des services d'hémodialyse en ambulatoire, des services d'hémodialyse pour les patients hospitalisés et des services de dialyse à domicile. Les services auxiliaires consistent en des services de soins rénaux intégrés, des services de médecins soutenant les soins rénaux intégrés et les initiatives de soins rénaux en dehors de la dialyse, des programmes de recherche clinique, des logiciels de transplantation ainsi que des opérations internationales.