Négociation Darling Ingredients Inc - DAR CFD

À propos de Darling Ingredients Inc.

Darling Ingredients Inc. est un développeur et producteur d'ingrédients naturels durables à partir de bio-nutriments comestibles et non comestibles, créant des ingrédients et des solutions spécialisées personnalisées pour les clients des secteurs de l'alimentation humaine et animale, des carburants, de la bioénergie et des engrais. Ses secteurs d'activité comprennent les ingrédients pour l'alimentation animale, les ingrédients alimentaires et les ingrédients pour les carburants. Le segment Feed Ingredients comprend la collecte et la transformation de sous-produits animaux de bœuf, de volaille et de porc, la collecte et la transformation de résidus de boulangerie en Amérique du Nord en Cookie Meal, et la collecte et la transformation d'huiles de cuisson usagées en graisses de qualité non alimentaire. Le secteur des ingrédients alimentaires comprend l'achat et la transformation de copeaux d'os de bœuf et de porc, de peaux de bœuf, de porc et de poisson en collagène, ainsi que la collecte et la transformation d'intestins de porc et de bovin. Le secteur d'exploitation Fuel Ingredients comprend les activités mondiales liées à la part de la société dans les résultats de sa participation au capital de Diamond Green Diesel Holdings LLC.