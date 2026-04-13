Négociation Darden Restaurants - DRI CFD
À propos de Darden Restaurants
Darden Restaurants, Inc. est une société de restauration à service complet. Elle possède et exploite des restaurants à service complet aux États-Unis et au Canada sous les noms commerciaux Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen, Yard House, The Capital Grille, Seasons 52, Bahama Breeze, Eddie V's Prime Seafood et The Capital Burger. La société possède également 25 restaurants franchisés en exploitation situés en Amérique latine. Elle a quatre segments à présenter : Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Fine Dining et Other Business. Le segment Olive Garden comprend les restaurants Olive Garden aux États-Unis et au Canada. Le segment LongHorn Steakhouse comprend les restaurants LongHorn Steakhouse aux États-Unis. Le segment Fine Dining comprend les marques qui opèrent dans le sous-segment Fine Dining de la restauration à service complet. Le segment Other Business comprend les marques restantes des restaurants Cheddar's Scratch Kitchen, Yard House, Seasons 52, Bahama Breeze et The Capital Burger.