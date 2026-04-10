Négociation Danone - BN CFD
À propos de Danone
Danone SA est une entreprise mondiale d'alimentation et de boissons basée en France. Elle opère à travers quatre segments : Les produits laitiers essentiels et les produits à base de plantes (EDP), les eaux et la nutrition spécialisée, y compris la nutrition précoce et la nutrition médicale. EDP produit et distribue des produits laitiers fermentés frais et d'autres spécialités laitières, des produits et boissons à base de plantes, des crèmes à café et des produits biologiques ; Waters vend de l'eau en bouteille et de l'eau vendue en petits et grands récipients ; Early Life Nutrition propose des préparations pour nourrissons (lait maternisé, lait de suite, laits de croissance), des desserts à base de lait et de fruits, des céréales, des pots d'aliments pour bébés et des aliments pour bébés prêts à l'emploi ; Advanced Medical Nutrition propose des produits de nutrition clinique pour adultes ou enfants à prendre par voie orale ou par sonde en cas de malnutrition liée à une maladie ou à d'autres causes. Le portefeuille de marques de la société comprend entre autres Activia, Actimel, Alpro, Danette, Danonino, Danio, evian, Volvic, Nutrilon/Aptamil, Nutricia.