Négociation Daiwa House Industry Co.,Ltd. - 1925 CFD
À propos de Daiwa House Industry Co Ltd
Daiwa House Industry Co., Ltd. est engagée dans le secteur du logement, des installations commerciales et du développement urbain. Les segments de la Société comprennent Single-Family Houses Business, qui consistent en des commandes de maisons unifamiliales et des ventes de lots de maisons neuves avec terrain Rental Housing Business, qui consiste en son activité dans le développement de logements locatifs, la construction, la gestion, l'exploitation et les services d'agence immobilière; Condominiums Business, qui comprend le développement, la vente et la gestion de condominiums; Existing Home Business, qui consiste en des services de rénovation et d'agence immobilière; Commercial Facilities Business, qui comprend le développement, la construction, la gestion et l'exploitation d'installations commerciales, et Business and Corporate Facilities Business, qui comprend le développement et la construction de la logistique, des installations de fabrication, des installations médicales et de soins infirmiers, et la construction, la gestion et l'exploitation de installations.
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- Adresse3-3-5, Umeda, Kita-ku, OSAKA-SHI, OSK, Japan (JPN)
- Employés48807
- CEOKeiichi Yoshii