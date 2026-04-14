Négociation Daikin Industries,Ltd. - 6367 CFD
À propos de Daikin Industries,Ltd.
DAIKIN INDUSTRIES, LTD. est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication et la vente de climatiseurs, de réfrigérateurs et de produits chimiques. La société opère dans deux secteurs d'activité. Le segment des climatiseurs et des réfrigérateurs fabrique, construit et vend des climatiseurs et des réfrigérateurs résidentiels, commerciaux et marins. Le segment Chimie est impliqué dans la fabrication et la vente de produits chimiques, tels que le gaz fluorocarbone, la résine fluorée et les machines chimiques. La société mène également des activités liées aux machines pétrolières, aux machines spéciales et aux systèmes électroniques.