Négociation D.R. Horton - DHI CFD

À propos de D R Horton Inc

D.R. Horton, Inc. est une entreprise de construction résidentielle. La Société exerce ses activités dans 88 marchés dans 29 États à travers les États-Unis. Les segments de la Société comprennent ses 44 divisions de construction résidentielle, ses activités de services financiers et ses autres activités commerciales. Dans le secteur de la construction résidentielle, la Société construit et vend des maisons unifamiliales individuelles et des maisons mitoyennes, telles que des maisons de ville, des duplex, des triplex et des condominiums. Les 44 divisions de construction résidentielle de la Société sont regroupées en six segments: la région de l'Est, la région du centre-sud, la région du Midwest, la région de l'ouest, la région du sud-ouest et la région du sud-est. Dans le secteur des services financiers, la Société vend des prêts hypothécaires et perçoit des honoraires d'agence d'assurance titres et des services de clôture. La Société a des filiales qui mènent des opérations liées à l'assurance; construire et posséder des immeubles locatifs productifs de revenus; posséder des biens immobiliers non résidentiels, y compris des terrains de ranch et des améliorations, et posséder et exploiter des actifs pétroliers et gaziers.