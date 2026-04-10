Négociation Currys PLC - CURY.L CFD
À propos de Currys PLC
DIXONS CARPHONE PLC est une société spécialisée de services et de vente au détail de produits électriques et de télécommunications. Dixons Carphone propose une gamme de produits électriques et mobiles, de la connectivité et des services après-vente d'expert de chez Geek Squad et KNOWHOW. Les marques principales de Dixons Carphone comprennent Carphone Warehouse, Currys et PCWorld au Royaume-Uni et en Irlande, Elkjop, Elgiganten, Gigantti et Lefdal dans les pays nordiques, Kotsovolos en Grèce, Dixons Travel dans un certain nombre d'aéroports du Royaume-Uni et d'Irlande et Phone House en Espagne, en Suède et en Norvège. Les marques de service de la Société comprennent KNOWHOW au Royaume-Uni, en Irlande et dans les pays nordiques, et Geek Squad au Royaume-Uni, en Irlande et en Espagne. Les services business-to-business sont fournis par Connected World Services, PC World Business et Carphone Warehouse Business.
- IndustrieRetail - Computers / Electronics
- Adresse1 Portal Way, LONDON, United Kingdom (GBR)
- Employés35046
- CEOAlex Baldock