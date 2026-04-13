Négociation Cts Eventim AG - EVD CFD
À propos de CTS Eventim AG & Co KGaA
Cts Eventim AG & Co KgaA est une Société basée en Allemagne qui a des activités de loisirs et de billetterie de cinéma. La Société opère dans deux segments à savoir la billetterie et les divertissements en direct. L'objectif du segment de billetterie est de promouvoir, vendre, courtier, distribuer et commercialiser les billets pour le cinéma, concert, théâtre, art, sport et autres événements en Allemagne et à l'étranger, à l'aide de technologies de transmission de données et de traitement des données. Ses billets sont commercialisés par l'intermédiaire de sa plate-forme de réseau (eventim.net), sa billetterie interne (eventim.inhouse), la billetterie sport (eventim.tixx) et une solution exclusive de vente de billets et de contrôle d'admission dans les stades et les arènes. L'objectif du segment Live Entertainment est de planifier, préparer et exécuter des visites et des événements, notamment des concerts et des événements musicaux tout en commercialisant des productions musicales. Elle exploite également des sites internationaux. La Société opère une filiale à participation majoritaire, kinoheld GmbH.
- IndustrieLeisure / Recreation
- AdresseContrescarpe 75 A, BREMEN, Germany (DEU)
- Employés2813
- CEOBernd Kundrun