Négociation CSX Corp - CSX CFD
À propos de CSX Corporation
CSX Corporation est une société de transport. La Société fournit des services de transport ferroviaire de marchandises, y compris le service ferroviaire traditionnel et le transport de conteneurs et de remorques intermodaux, ainsi que d'autres services de transport, tels que les transferts rail-camion et les opérations de marchandises en vrac. Elle classe ses produits dans des secteurs d'activité principaux tels que les marchandises, l'intermodal et le charbon. Son activité intermodale relie les clients aux chemins de fer par l'intermédiaire de camions et de terminaux. Son activité de marchandises consiste en des expéditions sur des marchés tels que les produits agricoles et alimentaires, l'automobile, les minéraux, les produits forestiers, les métaux et équipements et les engrais. Il transporte du charbon, du coke et du minerai de fer nationaux vers des centrales électriques, des aciéries et des usines industrielles, ainsi que du charbon exporté vers des installations portuaires en eau profonde. Sa principale filiale d'exploitation, CSX Transportation, Inc., fournit un lien important à la chaîne d'approvisionnement du transport grâce à son chemin de fer route-mile.
- IndustrieRails / Roads - Freights
- Adresse500 Water St Fl 15, JACKSONVILLE, FL, United States (USA)
- Employés21000
- CEOJames Foote