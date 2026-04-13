Négociation Crown Holdings, Inc. - CCK CFD

À propos de Crown Holdings, Inc.

Crown Holdings, Inc. est engagée dans la conception, la fabrication et la vente de produits d'emballage pour les biens de consommation et les produits industriels. Ses emballages pour produits industriels comprennent des consommables et équipements en acier et en plastique, des emballages de protection à base de papier et des consommables et équipements en film plastique. Elle opère dans différents segments : Boissons Américaines, Boissons Européennes, Asie-Pacifique et Emballage de Transit. Le segment Americas Beverage fabrique des canettes et des couvercles en aluminium, des bouteilles en verre, des couronnes en acier et des bouchons en aluminium. Le segment Européen des Boissons fabrique des canettes de boisson en aluminium et se termine en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le segment Asie-Pacifique comprend les activités de canettes de boissons au Cambodge, en Chine, en Indonésie, en Malaisie, au Myanmar, à Singapour, en Thaïlande et au Vietnam et comprend également les activités de canettes autres que les boissons, principalement les canettes alimentaires et les emballages spéciaux. Son segment Transit Packaging comprend ses activités de solutions industrielles et de protection et d'équipements et d'outils.