Négociation Crown Castle International - CCI CFD
À propos de Crown Castle International Corp
Crown Castle International Corp. possède, exploite et loue une infrastructure de communication partagée. Ses segments comprennent les tours et la fibre. Le segment Towers fournit un accès, y compris de l'espace ou de la capacité, à ses tours, qui sont géographiquement dispersées à travers les États-Unis. Le secteur des tours reflète également certains services auxiliaires liés aux tours de la Société, consistant principalement en des services de développement de sites et des services d'installation. Le segment Fibre fournit un accès, y compris de l'espace ou de la capacité, à sa fibre prenant principalement en charge des réseaux de petites cellules et des solutions de fibre dispersées géographiquement à travers les États-Unis. Son activité consiste à fournir un accès, y compris de l'espace ou de la capacité, à son infrastructure de communication partagée via des contrats à long terme sous diverses formes. La société compte environ 40 000 tours et autres structures, telles que des toits (tours) et 80 000 miles de route de fibre, prenant principalement en charge les réseaux de petites cellules (petites cellules) et les solutions de fibre.
- IndustrieSpecialized REITs (NEC)
- Adresse8020 KATY FREEWAY, HOUSTON, TX, United States (USA)
- Employés5000
- CEOJay Brown