Négociation Credit Saison Co., Ltd. - 8253 CFD
À propos de Credit Saison Co., Ltd.
Credit Saison Co Ltd est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fourniture de services de crédit. La société opère dans cinq secteurs d'activité. Le segment Paiement fournit des cartes de crédit et des services de gestion. Le secteur du crédit-bail est engagé dans l'activité de crédit-bail. Le segment Finance fournit des garanties de crédit et d'autres activités liées à la finance. Le secteur de l'immobilier est engagé dans l'immobilier, le crédit-bail immobilier et le recouvrement d'actifs. Le secteur du divertissement est engagé dans l'exploitation d'une entreprise de divertissement.