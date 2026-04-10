Négociation Credit Agricole - ACAp CFD
À propos de Credit Agricole SA
CREDIT AGRICOLE SA est un groupe bancaire français qui offre des services bancaires et d'assurance à travers un réseau de banques régionales, locales et ses succursales. Les branches principales de la Banque incluent la Banque de Détail, dont les banques de détail françaises et internationales ; les Services Financiers Spécialisés, qui regroupent la gestion des biens et les valeurs mobilières, l'assurance, le crédit à la consommation, les services bancaires privés, le bail, l'affacturage et les filiales et activités spécialisées ; et la banque de financement et d'investissement, qui offre un ensemble de produits et services dans les marchés des capitaux, le courtage, les services bancaires, d'investissement, la finance structurée et les services bancaires commerciaux. Crédit Agricole opère sous différentes marques telles que LCL Banking & Assurances, BforBank, LCL Private Banking, Amundi, CPR Asset Management, Crédit Agricole Assurances, Eurofactor, Sofinco, Indosuez Wealth Management et bien d'autres. Outre la France, la Société est également présente en Italie, en Pologne et au Maroc, entre autres.
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- Adresse12 place des Etats-Unis, MONTROUGE, France (FRA)
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