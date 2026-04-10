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Négociation Credit Agricole - ACAp CFD

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Horaires des frais de session nocturne21:00 (UTC)
DeviseEUR
Quantité minimale négociée1
Marge5.00%
BourseFrance
Commission sur trade10%
Prime de stop garanti
Des frais de stop-loss garanti (SLG) ne sont facturés que si le SLG est déclenché. Veuillez consulter la section 'Tarifs et Frais de notre site web pour plus de détails.
1%

1Notre rémunération pour l’exécution de votre trade correspond au spread, soit la différence entre le prix d’achat et le prix de vente. Veuillez consulter la section Frais et Commissions sur notre site internet pour plus d’informations

Chiffres clés
Clôture Précédente17.16
Ouverture17.165
Variation sur 1 an14.82%
Fourchette du jour17.03 - 17.285

Négociation Credit Agricole - ACAp CFD

À propos de Credit Agricole SA

CREDIT AGRICOLE SA est un groupe bancaire français qui offre des services bancaires et d'assurance à travers un réseau de banques régionales, locales et ses succursales. Les branches principales de la Banque incluent la Banque de Détail, dont les banques de détail françaises et internationales ; les Services Financiers Spécialisés, qui regroupent la gestion des biens et les valeurs mobilières, l'assurance, le crédit à la consommation, les services bancaires privés, le bail, l'affacturage et les filiales et activités spécialisées ; et la banque de financement et d'investissement, qui offre un ensemble de produits et services dans les marchés des capitaux, le courtage, les services bancaires, d'investissement, la finance structurée et les services bancaires commerciaux. Crédit Agricole opère sous différentes marques telles que LCL Banking & Assurances, BforBank, LCL Private Banking, Amundi, CPR Asset Management, Crédit Agricole Assurances, Eurofactor, Sofinco, Indosuez Wealth Management et bien d'autres. Outre la France, la Société est également présente en Italie, en Pologne et au Maroc, entre autres.

  • IndustrieBanks
  • Adresse12 place des Etats-Unis, MONTROUGE, France (FRA)
  • Employés75711
  • CEODominique Lefebvre

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Amundi : Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025 

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Consultez les commentaires de nos clients, quel que soit leur niveau d'expérience.
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2025-05-29
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2025-01-02
J B G*****

Pas de problème pour moi , cash out rapide . à voir dans le temps. satisfait

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