Négociation Cranswick PLC - CWKgb CFD
À propos de Cranswick plc
Cranswick plc est un fournisseur de produits alimentaires basé au Royaume-Uni. La Société exerce ses activités par l'intermédiaire du secteur Aliments, qui fabrique et fournit des produits alimentaires destinés aux détaillants en alimentation du Royaume-Uni, au secteur de la restauration et à d'autres producteurs de produits alimentaires. La Société fournit une gamme de produits de porc, de saucisses, de viandes cuites d'amendes, de volaille cuite, de charcuterie, de bacon séché à la main et séché à l'air et de produits de pâtisserie gastronomique par le biais de réseaux de vente au détail, d'entretien alimentaire et de la fabrication. Les marques de la Société comprennent Bodega, Woodall's, Simply Sausages et Yorkshire Baker. La Société exploite 16 installations de production au Royaume-Uni. La Société est également propriétaire de ses propres activités d'élevage de porcs. Elle possède également une chaîne d'approvisionnement en poulet, notamment une usine d'aliments pour le bétail, une écloserie et des fermes de poulets de chair. À partir de Bury, la Société fabrique et distribue des aliments d'Europe, en utilisant des formats d'emballage et des combinaisons d'arômes.
- IndustrieFood Processing
- AdresseSutton Fields, 74 Helsinki Road, HESSLE EAST, United Kingdom (GBR)
- Employés9005
- CEOAdam Couch