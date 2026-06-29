Négociation COSCO SHP SG - F83sg
À propos de COSCO SHP SG
COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. est un fournisseur de services logistiques intégrés en Asie du Sud et du Sud-Est grâce à ses acquisitions et investissements stratégiques. Elle est également impliquée dans le transport maritime de vrac sec, la réparation de navires et l'ingénierie marine ainsi que la gestion immobilière par le biais de diverses filiales. Les secteurs de la société sont les suivants : transport maritime, réparation de navires et activités maritimes, logistique et gestion immobilière. Ses secteurs opèrent dans deux zones géographiques principales : Singapour et la Malaisie. Le segment de Singapour est principalement axé sur le transport maritime, la réparation de navires et les activités liées à l'ingénierie marine, la logistique et la gestion immobilière. Le segment Malaisie de la société est axé sur les activités de logistique.