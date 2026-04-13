Négociation Corning - GLW CFD
À propos de Corning Incorporated
Corning Incorporated est une société de technologie et d'innovation en science des matériaux. La Société opère à travers cinq segments : Technologies d'affichage, communications optiques, matériaux spécialisés, technologies environnementales et sciences de la vie. Le segment Display Technologies fabrique des substrats en verre pour les écrans plats à cristaux liquides et autres panneaux d'affichage hautes performances. Le segment des communications optiques fabrique des composants de réseau de transport et de réseau d'entreprise pour l'industrie des télécommunications. Le segment Specialty Materials fabrique des produits qui fournissent plus de 150 formulations de matériaux pour le verre, la vitrocéramique et les cristaux de fluorure. Le segment des technologies environnementales fabrique des substrats et des filtres en céramique pour les applications automobiles et diesel. Le segment des sciences de la vie fabrique du matériel de laboratoire en verre et en plastique, des équipements, des milieux, du sérum et des réactifs permettant des solutions de flux de travail pour la découverte de médicaments et la bioproduction.
- IndustrieDisplay Screens
- Adresse1 Riverfront Plz, CORNING, NY, United States (USA)
- Employés61200
- CEOWendell Weeks