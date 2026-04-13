Négociation CoreCivic, Inc. - CXW CFD
À propos de Corecivic Inc
CoreCivic, Inc. est une société de solutions gouvernementales diversifiées, qui se consacre à la fourniture d'établissements correctionnels, de détention et de réinsertion résidentielle en partenariat et gère des prisons aux États-Unis. Les principaux secteurs d'activité de la Société comprennent CoreCivic Safety, CoreCivic Community et CoreCivic Properties. Le segment CoreCivic Safety comprend environ 46 établissements correctionnels et de détention. Le segment CoreCivic Community comprend environ 26 centres de réinsertion résidentielle. CoreCivic Community comprend également les résultats d'exploitation de ses services de surveillance électronique et de gestion de cas. Le segment CoreCivic Properties comprend environ 10 propriétés immobilières. La société fournit une gamme de solutions aux partenaires gouvernementaux qui servent le bien public grâce à la gestion des services correctionnels et de la détention, un réseau de centres de réinsertion résidentielle pour aider à résoudre la crise de la récidive aux États-Unis et des solutions immobilières gouvernementales.
- IndustrieBusiness Support - Services
- Adresse5501 Virginia Way, BRENTWOOD, TN, United States (USA)
- Employés10348
- CEODamon Hininger