Négociation Core Laboratories - CLBus CFD
À propos de Core Laboratories N.V.
Core Laboratories N.V. est un fournisseur de solutions de réservoir, d'amélioration de la production et de services de gestion de réservoir pour l'industrie pétrolière et gazière. Les produits et services de la Société permettent aux clients de la Société d'améliorer leur performance de stockage et augmenter la récupération de pétrole et de gaz de leurs champs de production. La Société a plus de 70 bureaux dans plus de 50 pays. La Société opère dans trois secteurs : Description du Gisement, Amélioration de la Production et Gestion du Gisement. Le secteur Description du Gisement englobe la caractérisation des échantillons de pétrole, roches, fluides et gaz. Le secteur Amélioration de la Production comprend des produits et services concernant les productions, perforations, les stimulations et les puits. Le secteur de Gestion du Gisement combine et intègre des informations auprès des services des services production et description de développement pour augmenter la production et améliorer la récupération de pétrole et de gaz des gisements des clients de la Société.
- IndustrieOil Related Services / Equipment
- AdresseVan Heuven Goedhartlaan 7 B, AMSTELVEEN, Netherlands (NLD)
- Employés3700
- CEOLawrence Bruno