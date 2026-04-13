Négociation Cooper-Standard Holdings Inc. - CPS CFD
À propos de Cooper-Standard Holdings Inc.
Cooper-Standard Holdings Inc. est un fabricant de systèmes d'étanchéité, d'alimentation en carburant et en freins et de transfert de fluides. Elle opère à travers quatre segments : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et Amérique du Sud. Sa structure organisationnelle comprend une activité automobile mondiale et un groupe de technologie avancée. Ses produits sont utilisés dans les véhicules de tourisme et les camions légers fabriqués par les constructeurs automobiles et les marchés de remplacement.