Négociation Cooper - COO CFD
À propos de Cooper Companies Inc
The Cooper Companies, Inc. est une société mondiale de dispositifs médicaux. La Société opère à travers deux unités commerciales: CooperVision, Inc. et CooperSurgical, Inc. CooperVision propose des lentilles de contact souples pour le marché de la correction de la vue. CooperVision développe, fabrique et commercialise une gamme de lentilles de contact à usage unique, deux semaines et mensuelles. CooperVision dessert trois régions principales: les Amériques; Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) et Asie-Pacifique. CooperVision propose des lentilles multifocales sphériques, asphériques, toriques, multifocales et toriques dans différentes modalités. Les produits de CooperVision sont principalement fabriqués dans ses usines situées au Royaume-Uni, à Porto Rico, en Hongrie, au Costa Rica et à New York. CooperSurgical propose une gamme de produits et de services axés sur l'amélioration de la santé des familles grâce à un portefeuille de produits et services axés sur la santé des femmes, la fertilité et le diagnostic.
- IndustriePersonal Products
- Adresse6101 Bollinger Canyon Rd Ste 500, SAN RAMON, CA, United States (USA)
- Employés12000
- CEOAlbert White